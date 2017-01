Punkschuppen

Was ist schon ein Fanzine im Jahr 2017? "Ein gedruckter Blog" sagte mal irgendwer. Das Akrox dreht den Spruch um und veröffentlicht hier auf der Seite alle Artikel die entweder im Heft keinen Platz mehr finden, beim Drucktermin zu alt wären oder in alten Ausgaben vorkamen und hier kostenlos gelesen werden können. Außerdem gibt es hier einen Konzertkalender (auch für Berlin ) sowie eine Liste diverserfür Hamburg und Umgebung, welche im Heft ebenfalls fehl am Platz wären. Wichtiger ist trotzdem die Printausgabe und wird es immer sein. Mit nem Smartphone auf dem Klo ein Interview oder nen Bericht lesen ist nämlich voll uncool!