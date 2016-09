Akrox #8 ist fertig!

Ich glaube alle 2 Jahre sollte schon eine neue Ausgabe eines Fanzines erscheinen. Das klappt beim Akrox ja eher selten. Auch dieses Mal hätte es wohl noch ein Jährchen gebraucht, wäre da nicht IronieLZ mit der Idee gekommen ein Osnabrück Special zu machen. Und wenn er erstmal in Fahrt kommt, dann ist das wie bei diesem Schneeballeffekt. Da gibt das dann kein halten mehr. So hat er diese Ausgabe mal fast im Alleingang zusammenorganisiert, Interviews geführt, Gastschreiber überredet und mir immer wieder mal in den Hintern getreten, dass ich mit dem Layout an’n Rand komme. Vom Inhalt kann ich sagen, dass es die Nummer 8 auf jeden Fall unter die Top 2 aller Akrox Ausgaben geschafft hat. Das Layout ist auch OK. Leider mussten wir die Druckerrei wechseln und die waren irgendwie zu blöd um das richtig zu drucken/abzuschneiden. Ist aber auch nicht so wild. Mensch kann ja noch alles lesen und das ist ja das wichtigste.







Ich sach hiermit nochmal Danke an alle Gastschreiber für ihre Beiträge, alle Bands für die Beantwortung unserer mehr oder weniger nervigen Fragen und an Fabie für das schöne Cover!



Bestellen könnt ihr das Heft wie immer über elmicha@akrox.de bzw. die Kontaktseite oder ihr haltet in nächster Zeit auf Konzerten in und um Hamburg und Osnabrück die Augen auf!