Akrox Konzertkalender nun auf punkrock-konzerte.de

Manch eine/r wird es vielleicht schon bemerkt haben: Der Akrox Konzertkalender leitet seit Heute auf die neue Seite punkrock-konzerte.de um. Grund dafür ist, dass der Konzertkalender (vor allem der für Hamburg) mittlerweile die meistbesuchte Seite auf akrox.de ist (bzw. war, hehe). Grade hatten wir auch den, bisher eher provisorischen (und vor allem für den privaten Gebrauch von Jan genutzten) Berlin-Kalender auf den neuesten Stand gebracht. Beste Zeit also umzuziehen und vielleicht ja auch irgendwann noch weitere Städte an Land zu ziehen.





Akrox Herausgeber ElMicha, nannte in seinem Bekennerschreiben (unter anderen) auch noch folgenden Grund:

Ich möchte noch betonen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was mich da wieder geritten hat! Ich meine, Buchbinderrei oder (…) wieder Schaufensterpuppen, sind jetzt deine Sache, aber wenn die Leute nun auch (…) ist das traurig, aber man muss auch mal nach hinten schauen können. Oder wie oder was?

Außerdem, so ElMicha, passte das Design auch gar nicht mehr. Und so etwas sei ja auch wichtig.



Wir werden am Ball bleiben und ggf. auch was darüber berichten.