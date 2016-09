Akrox Nummer 8 im Anmarsch

Ja, es ist mal wieder soweit. Eine neue Akrox Ausgabe schlendert langsam in Richtung Startlöcher! Dieses Mal gibt es ein großes Osnabrück Special mit Interviews, punkhistorischen Geschichten und allerlei Wissenswertem über die Stadt. So mancher Gastschreiberling hat sich beteiligt und deswegen wird die nächste Ausgabe auch ein Meilenstein in Sachen inhaltlicher Qualität und Abwechslung (mit der besonderen Note). Dazu gibt es ein Wiedersehen mit berühmt-berüchtigten Akrox-Persönlichkeiten (ob man will, oder nicht…).

Nie Nummer 8 gibt es vorraussichtlich ab Anfang/Mitte Oktober bei diversen Konzerten, Mailordern und natürlich hier bei uns.